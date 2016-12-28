Afganistan'da milletvekiline canlı bomba saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bir intihar saldırganı kendini havaya uçurdu.
Kalabalık bir bölgede gerçekleşen saldırının hedefinde milletvekili Fakuri Behishti vardı. Patlamada milletvekili yaralandı, koruması öldü.
Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde başka can kayıplarının da olduğunu bildiriyor.
Son aylarda şiddetin yeniden tırmanışa geçtiği Afganistan'da, geçen hafta da bir milletvekili canlı bomba saldırısına hedef olmuştu. Patlamada yedi kişi yaşamını yitirmişti.