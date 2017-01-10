Afganistan'da Meclis'e bombalı saldırı

Afganistan'nın başkenti Kabil'deki meclis binasını hedef alan ikiz saldırı gerçekleşti. Reuters haber ajansı, parlamento binası yakınında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını, hemen ardından da bir intihar saldırganının kendisini havaya uçurduğunu bildiriyor.



Birbiriyle bağlantılı saldırılardan sonra yapılan ilk resmi açıklamada, can kaybının en az 23 olduğu duyuruldu. Yaralanan 20'den fazla insan ise hastanelere taşındı.



İsrail televizyonu Channel 1 için çalışan Amichai Stein, Meclis'in içinden çekilmiş bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafta bir kaos yaşandığı ve binanın içinin tozla kaplandığı görülüyor. Stein'in verdiği bilgiye bölgede silah sesleri duyuluyor.

İkiz saldırıyı Taliban üstlendi. Örgüt, saldırıda can kaybı ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu da savundu.

Gün içinde Helmand eyaletinde gerçekleşen bir başka intihar saldırısında da 7 kişi ölmüştü.