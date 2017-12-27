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Afganistan'da maden ocağında göçük

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan'da kömür ocağında meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybetti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:58
Afganistan'da maden ocağında göçük

Samangan Valiliği Sözcüsü Sıddık Azizi, Dere-i Suf Bala ilçesindeki Dehene-i Tura kömür madeninde göçük meydana geldiğini açıkladı.

Azizi, göçük olduğunda madende bulunan 10 kişiden 4'ünün kurtulduğunu, 5'inin cesedinin bulunduğunu söyledi. Sözcü Azizi, Samangan'da bulunan madenlerin birçoğunda kaçak kazı yapıldığını kaydetti. Madende mahsur kalan bir işçinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 08:58
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