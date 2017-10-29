Afganistan'da karakola saldırı: 9 ölü

Gazne Valiliği sözcüsü Muhammad Arif Nori, militanların, Gazne merkezine bağlı bir polis karakoluna saldırdığını belirtti.



Saldırı sonucu 9 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nori, 2 polisin de yaralandığını söyledi.



Nori, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 9'unun da yaralandığını kaydetti.



Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 14 polisin öldüğü ve 2 karakolun kontrolünü sağladıkları iddia edildi.