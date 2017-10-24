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Afganistan'da DEAŞ ile Taliban çatıştı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayeti bölgesinde DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 sivil hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı

24 Ekim 2017 Salı 18:01
Afganistan'da DEAŞ ile Taliban çatıştı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Kuş Tepe Kaymakamı Aminullah Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ ile Taliban arasında Kuş Tepe'nin Çakma Çukur ve Hanaka bölgelerinde dün akşam saatlerinde çıkan çatışmanın devam ettiğini söyledi.

Çatışmada şu ana kadar 13 DEAŞ mensubuyla 25 Taliban militanının öldüğünü ifade eden Han, her iki taraftan çok sayıda örgüt üyesinin yaralandığını belirtti.

Han, çatışmalarda ayrıca bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 çocuğun yaralandığını ifade ederek, bölge sakinlerinden 400 ailenin evlerini terk ettiğini vurguladı.

Çatışmayla ilgili her iki örgütten de henüz açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:01
  1. Afganistan
  2. taliban
  3. deaş
  4. çatışma
  5. Cüzcan vilayeti
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