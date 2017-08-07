Afganistan’da DAEŞ ve Taliban saldırısında en az 50 sivil öldürüldü

Afgan yayın organlarındaki haberlere göre, Eyalet Hükümeti sözcüsü Zabihullah Amani aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu teröristlerin Sayaad ilçesindeki güvenlik karakoluna saldırısında 30 evi ateş altına aldıklarını açıkladı.

Amani, bölgedeki çatışmaların devam ettiğini, saldırıda çoğunluğu Şii Hazara kabilesi mensubu olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişinin "vahşi ve insanlık dışı bir şekilde" öldürüldüğünü söyledi.

Amani saldırının DAEŞ ve Taliban militanlarından oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildiğini söylerken, Taliban saldırı ile ilişkilerinin olmadığını duyurdu.

Kabil’de üst düzey bir hükümet sözcüsü bölgeye güvenlik güçlerinin yanısıra savaş uçaklarının da gönderildiğini açıklarken Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani saldırıyı kınayan bir mesaj yayınladı.

Eyalet Valisi Mohammad Zaher Wahdat ta yaptığı açıklamada güvenlik güçleri ile teröristler arasında 48 saat süren çatışmada bir çok caminin ateşe verildiğini, sayısı bilinmeyen çok sayıda köylünün de rehin alındığını duyurdu.

DHA