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Afganistan'da çatışma: 22 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 polisle 16 örgüt üyesi öldü. Şuca, takviye birliklerinin bölgeye gönderilmesiyle örgüt mensuplarının püskürtüldüğünü, çatışmanın ilçe merkezinin dışında sürdüğünü ifade etti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:48
Afganistan'da çatışma: 22 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 polisle 16 örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.

Baglan vilayeti Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Zabihullah Şuca, yaptığı açıklamada, militanların vilayetin merkez ilçesindeki askeri ve polis noktalarına eş zamanlı saldırısının ardından güvenlik güçleriyle çatışmanın başladığını belirtti.

Çatışmada 6 polis ile 16 Taliban üyesinin öldüğünü dile getiren Şuca, 27 militan ve 3 polisin de yaralandığını söyledi.

Şuca, takviye birliklerinin bölgeye gönderilmesiyle örgüt mensuplarının püskürtüldüğünü, çatışmanın ilçe merkezinin dışında sürdüğünü ifade etti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise çatışmalarda iki polis karakolunun kontrolünü ele geçirdiklerini, 10 askeri de öldürdüklerini ileri sürdü.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:48
  1. Afganistan
  2. Emniyet Müdürlüğü
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