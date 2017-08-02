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Afganistan'da camiye terör saldırısı!

Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camide art arda düzenlenen iki saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:38
Afganistan'da camiye terör saldırısı!

Yetkililer, saldırganlardan birinin Herat'ın merkezindeki Cevadiye camisinin girişinde üzerindeki bombayı patlatmasının ardından ikinci saldırganın cami içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını bildirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, 15 kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırının ardından caminin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TERÖR SALDIRISINI LANETLEDİ

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın batısındaki Herat  kentinde bir camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Kutsal bir mekanı ve  masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini  kullandı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Herat şehrindeki bir camiye  düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve  yaralıların bulunduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur  terör saldırısını lanetliyoruz.  Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan  rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve  kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:38
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