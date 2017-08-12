Afganistan'da camiye silahlı saldırı 4 ölü 40 yaralı

İl Emniyet Müdürü General Faqir Muhammed Jawzjan, yerel bir milis kuvvetine bağlı olan saldırganın, caminin içine ateş açtığını açıkladı.

Jawzjan, açılan ateş sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını ifade etti.

Milis kuvvetlerin yöneticisi ile cami Vaizi Maulvi Mafuz arasında ihtilaf olduğunu belirten Jawzjan, saldırının hedefi olan Mafuz'un yara almadan kurtulduğunu söyledi.