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Afganistan'da camiye silahlı saldırı 4 ölü 40 yaralı

Afganistan'ın Takhar kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:37
Afganistan'da camiye silahlı saldırı 4 ölü 40 yaralı

İl Emniyet Müdürü General Faqir Muhammed Jawzjan, yerel bir milis kuvvetine bağlı olan saldırganın, caminin içine ateş açtığını açıkladı.

Jawzjan, açılan ateş sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını ifade etti.

Milis kuvvetlerin yöneticisi ile cami Vaizi Maulvi Mafuz arasında ihtilaf olduğunu belirten Jawzjan, saldırının hedefi olan Mafuz'un yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:37
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