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Afganistan'da büyük yangın! 475 mağaza...

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan şehrinde çoğunlukla mobilya ürünlerinin satıldığı çarşıda çıkan yangında, 475 mağaza kullanılamaz hale geldi.

18 Haziran 2017 Pazar 10:16
Afganistan'da büyük yangın! 475 mağaza...

Tahar İşçiler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Çoğunlukla mobilya ürünlerinin satıldığı çarşıdaki saatler süren yangında 475 mağazanın tamamen yandığı belirtilen açıklamada, yangının tüp gaz patlamasından kaynaklandığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yangında can kaybının olmadığı vurgulandı. Mağaza sahipleri, itfaiyenin zamanında olay yerine gelmediği iddiasında bulundu.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 10:16
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