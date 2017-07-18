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Afganistan'da bu yıl sivil ölümleri rekor düzeyde

Birleşmiş Milletler raporuna göre Afganistan'da bu yıl rekor sayıda sivil ölümü gerekleşti.

18 Temmuz 2017 Salı 18:10
Afganistan'da bu yıl sivil ölümleri rekor düzeyde

Afganistan’da uzayan savaşta bu yıl rekor sayıda sivil ölümlerin meydana geldiği bildirildi. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı raporda, ölümlerin çoğunluğunun Taliban saldırılarında olduğu iddiası öne sürüldü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, bu yıl Ocak ve Haziran ayları arasında 1662 kişinin öldüğünü belirtti.

Hüseyin, "bu ölüm rakamlarının her birinin, parçalanmış bir aileyi, hayal edilemez travmalar ve acıları, insan haklarının zalimce ihlalini yansıttığını" söyledi.

Raporda, 31 Mayıs’ta Kabil’in merkezinde bomba yüklü kamyonla düzenlenen ve en az 90 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının, 2001 yılındaki ABD müdahalesinden bu yana en ölümcül saldırı olduğu ifade edildi.

Raporda Afgan güvenlik güçleri övülürken, geçen yıla göre bu yıl daha az sayıda sivilin karşılıklı ateş arasında kaldığı kaydediliyor. Rapora göre, Taliban'ı hedef alan askeri operasyonlar sırasında 434 sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Dovlat Veziri Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, sivil ölümlerinin yüksek sayıda olmasını, Taliban'ın sivilleri kalkan olarak kullanmasına bağladı. Veziri, Afgan ordusunun operasyonlarda sivil ölümleri engellemek için çok dikkatli davrandığını iddia etti.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid ise, “taraflı” olarak nitelediği raporu reddetti ve raporun Taliban’ın kontrolü altında bulunan bölgelerde Afgan ve koalisyon güçleri tarafından öldürülen sivilleri hesaba katmadığını savundu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:10
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Afgan güvenlik güçleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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