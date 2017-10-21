Üniversite öğrencilerine saldırı! Çok sayıda ölü var

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 Afgan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sözcü, Afganistan’ın başkenti Kabil’de askeri eğitim merkezine yakın bir yerde 15 askerin hayatını kaybettiğini 4 askerin yaralandığını açıkladı.

ÖĞRENCİLERE SALDIRI

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mareşal Kasım Fahim Askeri Üniversitesi öğrencilerine yönelik intihar saldırısında 15 kişinin öldüğü bildirildi. Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, öğrencileri taşıyan minibüse yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 15 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Veziri, 4 öğrencinin de yaralandığını ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DÜNDE CAMİYE SALDIRMIŞLARDI

Son 24 saatte gerçekleşen üçüncü saldırı olurken, ülkede dün iki camiyi kana bulayan teröristler, en az 73 insanın canına kıymıştı. Kabil'de bir Şii camisine giren saldırgan önce içeridekileri taramış, ardından da üstündeki bombayı patlatarak kendini havaya uçurmuştu.

Afganistan'da hafta başından bu yana gerçekleşen diğer saldırılar şöyle:

- Salı günü intihar bombacıları ve silahlı teröristler polis eğitim merkezini bastı, en az 41 kişi öldü.

- Yine Salı günü Gazne'de bombalı araç patlatıldı, en az 30 ölü kayıtlara geçti.

- Perşembe günü Taliban militanları Kandahar'da bir askeri üste katliam yaptı. 60 askerden en az 43'ü yaşamını yitirdi. Aynı gün Gazne'de üç polis memuru öldürüldü.