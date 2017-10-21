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Üniversite öğrencilerine saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 15 Afgan askeri öldü. Kabil'de üniversite öğrencilerine saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

21 Ekim 2017 Cumartesi 18:09
Üniversite öğrencilerine saldırı! Çok sayıda ölü var

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 Afgan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sözcü, Afganistan’ın başkenti Kabil’de askeri eğitim merkezine yakın bir yerde 15 askerin hayatını kaybettiğini 4 askerin yaralandığını açıkladı.

ÖĞRENCİLERE SALDIRI

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mareşal Kasım Fahim Askeri Üniversitesi öğrencilerine yönelik intihar saldırısında 15 kişinin öldüğü bildirildi. Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, öğrencileri taşıyan minibüse yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 15 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Veziri, 4 öğrencinin de yaralandığını ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DÜNDE CAMİYE SALDIRMIŞLARDI

Son 24 saatte gerçekleşen üçüncü saldırı olurken, ülkede dün iki camiyi kana bulayan teröristler, en az 73 insanın canına kıymıştı. Kabil'de bir Şii camisine giren saldırgan önce içeridekileri taramış, ardından da üstündeki bombayı patlatarak kendini havaya uçurmuştu.

Afganistan'da hafta başından bu yana gerçekleşen diğer saldırılar şöyle:

- Salı günü intihar bombacıları ve silahlı teröristler polis eğitim merkezini bastı, en az 41 kişi öldü.

- Yine Salı günü Gazne'de bombalı araç patlatıldı, en az 30 ölü kayıtlara geçti.

- Perşembe günü Taliban militanları Kandahar'da bir askeri üste katliam yaptı. 60 askerden en az 43'ü yaşamını yitirdi. Aynı gün Gazne'de üç polis memuru öldürüldü.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 18:09
  1. Afganistan
  • alaettin alaettin 1 gün önce
    şeytan gider gitmez ortalık karıştı parayısilahı bol verdiler galiba
  • GuhjGuhj1 gün önce
    Taliban selam olsun Allahin askerleri yikin kuklalari yikin kafirleri destekleen munafik ve kafirleri ummet aslan gorsun
  • ikraikra1 gün önce
    Abd nin girdigi hic bir yerden hayirli bir olay haberi gelmemistir.hele musluman ulke ise..
  • MehmetyaziciMehmetyazici1 gün önce
    Bunlarmuslumanmi.............k......iblisleri
  • EymanEyman1 gün önce
    Amerika'nın tasmalı yavrusu hükümet, hakimiyeti yani yönetim ve geleceğinin tercihini halkına değil de Amerika'nın seçimine göre yürütürse bu pisliğini asla temizlemez! Selam olsun Afgan halkının direnişine, selam olsun ümmetin gururu Taliban'a. Kahrolsun Amerika, kahrolsun Rusya ve onların tasmalı köp...ekleri.
  • MerveMerve1 gün önce
    John bass ın Afganistan gittiği nasıl da belli....
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