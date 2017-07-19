Afganistan'da bombalı saldırı: 4 kişi öldü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:04
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Çaşt-i Şerif Kaymakamı Farhad Hadimi, ilçe merkezi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hadimi, güvenlik güçlerinin kullandığı aracın da tahrip olduğunu söyledi.