Afganistan'da bombalı saldırı: 4 kişi öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Çaşt-i Şerif Kaymakamı Farhad Hadimi, ilçe merkezi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hadimi, güvenlik güçlerinin kullandığı aracın da tahrip olduğunu söyledi.