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Afganistan'da bombalı saldırı! 12 ölü 1 yaralı

Afganistan'da bir yol kenarında gerçekleşen bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

21 Ocak 2018 Pazar 14:53
Afganistan'da bombalı saldırı! 12 ölü 1 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Intercontinental Otel'e yapılan saldırıdan sonra Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentindeki bir yol kenarında bir saldırı gerçekleşti.

Herat eyalet polis şefi sözcüsü Abdul Ahad Walizada yaptığı açıklamada Herat'ın Gulran bölgesindeki bir yol kenarına bombalı saldırıgerçekleştiğini söyledi. Patlayan bombanın yoldan geçen bir aracı isabet aldığını söyleyen Walizada, en az 12 kişinin öldüğünü ve bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı henüz üstlenmezken Walizada saldırıdan Afganistan yollarına sıklıkla bombalar yerleştiren Taliban isyancılarını sorumlu tuttu.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:53
  1. afganistan
  2. saldırı
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