Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

Bu yılın ilk altı ayında yüzlerce kişinin bombalı saldırılarda yaşamını yitirdiği Afganistan, bir güne daha patlama sesleriyle uyandı.

Başkent Kabil'deki bir Şii mahallesinde patlatılan bomba yüklü aracın en az 24 kişinin ölümüne neden olduğu bildiriliyor.

Patlayıcı yüklü araç Başkan Yardımcısı Muhammed Muhakkık'ın evine doğru giderken polis tarafından durduruldu ve bu sırada infilak etti. Afgan polisi, ilk belirlemelere göre 42 yaralının hastanelere taşındığını açıkladı.

Afganistan'da Ocak-Haziran dönemindeki saldırılarda 661 can kaybı var. Saldırıları terör örgütleri IŞİD veya Taliban üstlendi. Haziran ayında büyükelçiliklerin bulunduğu semtte gerçekleşen patlamada 90 insan yaşamını yitirmişti.