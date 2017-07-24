Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

Başkent Kabil'deki bir Şii mahallesini kana bulayan patlayıcı yüklü araç, en az 24 can kaybına yol açtı. Aracın polis tarafından durdurulduktan sonra infilak ettiği bildiriliyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:21
Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

Bu yılın ilk altı ayında yüzlerce kişinin bombalı saldırılarda yaşamını yitirdiği Afganistan, bir güne daha patlama sesleriyle uyandı.

Başkent Kabil'deki bir Şii mahallesinde patlatılan bomba yüklü aracın en az 24 kişinin ölümüne neden olduğu bildiriliyor.

Patlayıcı yüklü araç Başkan Yardımcısı Muhammed Muhakkık'ın evine doğru giderken polis tarafından durduruldu ve bu sırada infilak etti. Afgan polisi, ilk belirlemelere göre 42 yaralının hastanelere taşındığını açıkladı.

Afganistan'da Ocak-Haziran dönemindeki saldırılarda 661 can kaybı var. Saldırıları terör örgütleri IŞİD veya Taliban üstlendi. Haziran ayında büyükelçiliklerin bulunduğu semtte gerçekleşen patlamada 90 insan yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:21
  1. Afganistan
  2. Kabil
  3. patlama
  4. bomba
  5. saldırı
  6. Şii
  7. parlamento
  8. intihar saldırısı
  9. terör
  10. son dakika
  11. son dakika haberler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    1. Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse..
    2. Gülen Enes Kanter için seferberlik..
    3. Altın yükselişi devam ediyor
    4. Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
    5. Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor
    6. Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi..
    7. İsrailli bakandan küstah açıklama!
    8. Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre..
    9. Gündeme bomba gibi düşen görüşme!
    10. Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
    11. 1 yılı geçtiyse ödemeyin
    12. Çok kaza yapan sürücüler dikkat!..
    13. Filistinliler maketten yaptıkları..
    14. Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi
    15. Bitlis'te 1 terörist teslim oldu
    16. Protokol kavgasının ardından..
    17. Kahramanın habercisi 15 Temmuz'u..
    18. Dolar düşüşle haftaya başladı
    19. Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt
    20. Geçtiğimiz hafta vurmuşlardı! Çin'den..
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!