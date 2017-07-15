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Afganistan'da ABD katliamı!

ABD ve Afgan askerleri uluslarası kamuoyuna Taliban'a operasyon görüntüsü vermek için yine sivilleri katletti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:23
Afganistan'da ABD katliamı!

Afganistan'da ABD, Nato ve mevcut Afgan hükümetinin sürekli olarak Taliban karşısında dünya kamuoyu önünde küçük düşmesi sonucunda, bölgede Taliban diye sivillere operasyonlar başladı.

Operasyonlar gece özel komandoların bölgeye sevk edilmesiyle planlanırken, bölgeden gelen görüntüler hava indirme operasyonlarının Taliban'a değil, sivil halka yapıldığını gözler önüne sergiledi.

Aralarında çocuklarında bulunduğu saldırı Uruzgan, Tarinkot Dervişhan bölgesinde gerçekleşirken, 6 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Afganistan hükümeti yaklaşık 2 ay öncesindede bölgede kayıplarını gizlemek ve gündemi değiştirmek adına ''Yüzlerce Taliban mensubu Afganistan ordusuna teslim oldu'' diye yaptırdığı haberin akabinde merkez üssünde çatışma çıkmış, 6 Taliban mensubu 200 Afgan polis ve askerini öldürmüştü. Olayın ardından savunma bakanı başta olmak üzere birçok kurumun başındaki kişi istifa etmişti.

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:23
  1. taliban
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