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Afganistan yönetimine halktan tepki geldi

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde, binlerce kişi yönetim karşıtı protesto düzenledi.

01 Ağustos 2017 Salı 22:04
Afganistan yönetimine halktan tepki geldi

Kentin merkezindeki Ravza-i Şerif bölgesinde toplanan kalabalık, ''Biz beraberlik istiyoruz'', ''Biz adalet istiyoruz'', ''Biz hakkımızı istiyoruz'' ve ''Biz güvenlik istiyoruz'' şeklinde sloganlar attı.

Protestoda konuşan Belh Valisi ve Cemiyet-i İslami Partisi İcra Kurulu Başkanı Ata Muhammad Nur, yönetimin adaletsiz davranışlarıyla ileri gidemeyeceğini ve bir an önce ülkedeki tüm milletlerin doğal haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.

Nur, Afganistan'ın idari birimlerindeki görev dağılımlarının adaletsiz olduğunu öne sürdü.

Ülkede yolsuzluğun arttığını dile getiren Ata Muhammad Nur, ''Yabancı ülkeler Afganistan için boşuna paralarını harcamasın.'' dedi.

''Ülkede etnik ayrımcılık artıyor''

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Vahdet-i Mardum Afganistan Partisi lideri Haci Muhammad Muhakkik de Afganistan'da halihazırda etnik ayrımcılığın hiç olmadığı kadar arttığını kaydetti.

''Bazı bakanların bir memur atamaya yetkisi yok, her şey Devlet Başkanı Gani'nin emrine bağlı, devlet başkanı ve çevresindekiler, bazı bakanların görevini askıya almış durumda.'' diye konuşan Haci Muhammad Muhakkik, göstericilerin taleplerine olumlu yanıt verilmemesi durumunda protestoların süreceğinin altını çizdi.

Afganistan'daki Cümbüş-i Milli İslami, Cemiyet-i İslami ve Vahdet-i Merdum Afganistan partileri üyelerince düzenlenen gösteri olaysız son buldu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 22:04
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