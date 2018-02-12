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Afganistan temsilciliğine Türk diplomat atandı

Türkiye'nin "Zirve Dönem Başkanlığı"nı yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Afganistan Özel Temsilciliğine Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı atandı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 18:11
Afganistan temsilciliğine Türk diplomat atandı

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu, Kahire Büyükelçiliği ve UNESCO Daimi Temsilciliğinden sonra merkeze dönen Büyükelçi Botsalı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin tarafından İİT Afganistan Özel Temsilcisi olarak atandı.

Botsalı, atama mektubunu dün Afganistan Dışişleri Bakanı Saluhiddin Rabbani'ye sunarak göreve başladı.

İİT Genel Sekreterliği, Dışişleri Bakanları Konseyi ile devlet ve hükümet başkanları zirvesi kararları doğrultusunda uluslararası toplumun Afganistan'da barış, istikrar, imar ve kalkınma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla Kabil'de "daimi temsilci/genel direktör" kadrosuyla bir temsilcilik açmıştı.

Başlangıçta Bangladeşli bir temsilcinin yönetiminde kurulan İİT Kabil Ofisinin başına daha sonra Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Aydın Nurhan getirilmişti. İİT Afganistan Daimi Temsilciliğine bu kez Dışişleri Bakanlığı tarafından aday gösterilen bakanlık müşaviri ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı atandı.

Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı 1988-1991 yıllarında Sovyet işgali sona ererken Kabil Büyükelçiliğinde görevlendirilmiş, daha sonra BM Genel Sekreterinin Özel Temsilci Yardımcısı sıfatıyla o dönemde de Afganlılar arasında barış müzakerelerine destek veren ekibin içinde yer almıştı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 18:11
  1. İİT Afganistan
  2. BM Genel Sekreteri
  3. Afganistan Dışişleri Bakanı Saluhiddin Rabbani

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