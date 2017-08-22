Afganistan Cumhurbaşkanı: ABD'ye minnettarız!

Afganistan Devlet Başkanı Gani, ABD'nin Afganistan'da kalan askerlerinin geri çekilmesi konusundaki zaman sınırlamalarının kaldırıldığı, Başkan Trump tarafından duyurulan, yeni stratejiyi 'minnettarlıkla' karşıladı.

Gani açıklamasında "Bölgeyi terör tehdidinden kurtarmak için ortak mücadelemize desteğin bu teyidi nedeniyle ABD halkı ve Trump'a minnettarım" dedi.

Gani yeni stratejinin Afgan ulusal güvenlik güçlerinin eğitim kapasitesini geliştirebileceğini de vurguladı.

​Trump, Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada, Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini açıklamış, ülkesinin atacağı adımları planlamada 'zaman temelli' yaklaşımdan 'koşullara dayanan' bir yaklaşıma geçiş yaptığını duyurmuştu.

Trump, Afganistan'a daha fazla Amerikan askerinin gönderilip gönderilmeyeceği ya da gönderilecekse ne zaman gönderileceğine dair detay vermemişti.