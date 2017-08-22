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Afganistan Cumhurbaşkanı: ABD'ye minnettarız!

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Taliban'la mücadele için ülkede tutmayı sürdüreceklerin, duyurduğu açıklamasını değerlendirdi. Gani "Trump ve ABD halkına minnettarım" ifadelerini kullandı.

22 Ağustos 2017 Salı 12:29
Afganistan Cumhurbaşkanı: ABD'ye minnettarız!

Afganistan Devlet Başkanı Gani, ABD'nin Afganistan'da kalan askerlerinin geri çekilmesi konusundaki zaman sınırlamalarının kaldırıldığı, Başkan Trump tarafından duyurulan, yeni stratejiyi 'minnettarlıkla' karşıladı.
Gani açıklamasında "Bölgeyi terör tehdidinden kurtarmak için ortak mücadelemize desteğin bu teyidi nedeniyle ABD halkı ve Trump'a minnettarım" dedi.

Gani yeni stratejinin Afgan ulusal güvenlik güçlerinin eğitim kapasitesini geliştirebileceğini de vurguladı.

​Trump, Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada, Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini açıklamış, ülkesinin atacağı adımları planlamada 'zaman temelli' yaklaşımdan 'koşullara dayanan' bir yaklaşıma geçiş yaptığını duyurmuştu.

Trump, Afganistan'a daha fazla Amerikan askerinin gönderilip gönderilmeyeceği ya da gönderilecekse ne zaman gönderileceğine dair detay vermemişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 12:29
  1. Afganistan Devlet Başkanı Gani
  2. ABD
  • UmmetUmmet54 dk önce
    Kopek soylari bizi illaki talibanci yapacaksiniz hepinizi gebertinler rabbim talibanin mucahitlerine güç kuvvet iman ve sabir nasip etsin cihadlarini zalimin kalbine indirsin
  • BetoBeto1 sa önce
    YUUUH be..abd ye minnetar olmak onun KÖPEGI olmak demek ey satilmis it!!!Devletinin haline bak KÖR köle seni..minnettarmis..sizler ancak insanlarin midesinin bulandirirsiniz abd nin köpekleri..!!!
  • ......1 sa önce
    Kimi kimden kim koruyacak.Allah akıl fikir versin minnettarmış soysuz
  • muratmurat1 sa önce
    Namertte minnettar olan için yerin altı üstünden hayırlı olsa gerek
  • ismetismet1 sa önce
    Alın size müslüman bir mandacı müstemleke valisi daha.Çin ve Hindistanı kontrol etmek isteyen abd kuzuyu yemeyi kanadına koymuş kürt misali Malum kendilerinin kurdukları yönettikleri yönlendirdikleri terör örgütlerine bahane oraya çöreklenmiş şahane
  • hayrettinhayrettin1 sa önce
    ABD, işte bunun gibi geri zekalı satılmışlar yüzünden güçlü gözüküyor.
  • İdlibİdlib1 sa önce
    Kimden koruyacak kardes o ve onlarin yanindakilerde abd gibi seresfsiz dinsiz muslumanlar orada islami bi devlet icin ugrasiyo onlar ne icin kopek kopek Allah versin belalarini
  • haydahayda1 sa önce
    it soyu bu adam ulan kendi ülkeni kendi askerinlekorusana hain
  • haydahayda1 sa önce
    it soyu bu adam ulan kendi ülkeni kendi askerinlekorusana hain
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