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Afgan Ordusu büyük kayıplar verdi

Afganistan Ordusu, Taliban militanları ile girdiği çatışmalarda 2 bin 531 kayıp verdi.

01 Ağustos 2017 Salı 10:56
Afgan Ordusu büyük kayıplar verdi

Afganistan Ordusu, Taliban militanları ile girdiği çatışmalarda büyük kayıp verdi. ABD askeri makamlara sunulan raporda, yılın ilk dört ayında Afgan ordusunun Taliban militanlarına karşı 2 bin 531 kayıp verdiği bildirildi. Ayrıca raporda 4 bin 238 askerin de yaralandığı belirtildi.2016 yılının verilerini gösteren raporda ise yılın ilk 10 ayında en az 6 bin 785 Afgan askerinin ve polisinin öldüğü kaydedildi.

Öte yandan, ABD’nin bölgedeki güvenliği artırmak için 4 bin asker gönderileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:56
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