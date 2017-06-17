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Afgan askerlerinden ABD askerlerine operasyon! 4 ABD'li öldürüldü

Afganistan'da bulunan ABD askerlerine bir Afgan askeri tarafından operasyon düzenlendi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 17:27
Afgan askerlerinden ABD askerlerine operasyon! 4 ABD'li öldürüldü

Operasyon sonrasında en az 4 ABD askerinin öldürüldüğü belirtildi. ABD'li yetkililer olayın araştırıldığını söyledi.

ABD'nin Afganistan'da birlikte çalıştığı Afgan ordusu içerisinde ABD'li askerlere yönelik operasyonlar son dönemde sıklıkla görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde de bir Afgan askerler 2 ABD'li askeri öldürmüş, saldırıyı Taliban üstlenmişti.

Afgan askerlerinden ABD askerlerine operasyon! 4 ABD'li öldürüldü

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:27
  1. afganistan
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  • Yusuf canYusuf can7 sa önce
    Daha çok içi dolu tabut olmali
  • Galip BarutGalip Barut7 sa önce
    Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum .kırıcısınız.onlar taa abdterör devletindengelip bu bölgeye özgürlük getiren mütoşlarımız ama.( yani müttefiklerimiz)
  • Galip BarutGalip Barut7 sa önce
    Yanlışlıkla olmuştur.bi özür dilenir.
  • Ibrahim akIbrahim ak8 sa önce
    taliban afgan askeri degil biz bile adamlari terorist olarak görüyoruz yoksa değişti mi acaba
  • OğuzsoyluOğuzsoylu9 sa önce
    Evet Afganistan'da cihad ruhu yok artık o SSCB ye karşı idi kazanıldı ve grup liderleri birbirine düşürüldü ve kazanılan neyse geri kaybedildi.
  • Ahmet MuratAhmet Murat11 sa önce
    Allah Amerikan askerlerinin .....................
  • ESTERGONLU CİHANGİR SELÇUK ESTERGONLU CİHANGİR SELÇUK 13 sa önce
    Amerika İslâm Coğrafyasındaartık sömürüne HAYIR DİYORUZ. DEFOL ÇEKASKERLERİNİ GERİYE DERHAL !SEFİL SÖMÜRGECİ VAMPİR DEVLETABD.
  • FATİHİSTANBULLUFATİHİSTANBULLU13 sa önce
    EyAbdyön.!Amerikanere ...Afganistan nere!...Ne işin var senin Afganistan'da,Katar'da ,Suriye'de,SUUD''da ,Mısır 'da. Somurgeci...Emperyalistsefil Abd askerleriİslâm coğrafyasında ISTEMIYORUZ. GO HOME !
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