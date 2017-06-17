Afgan askerlerinden ABD askerlerine operasyon! 4 ABD'li öldürüldü
Afganistan'da bulunan ABD askerlerine bir Afgan askeri tarafından operasyon düzenlendi.17 Haziran 2017 Cumartesi 17:27
Operasyon sonrasında en az 4 ABD askerinin öldürüldüğü belirtildi. ABD'li yetkililer olayın araştırıldığını söyledi.
ABD'nin Afganistan'da birlikte çalıştığı Afgan ordusu içerisinde ABD'li askerlere yönelik operasyonlar son dönemde sıklıkla görülüyor.
Geçtiğimiz günlerde de bir Afgan askerler 2 ABD'li askeri öldürmüş, saldırıyı Taliban üstlenmişti.
Afgan askerlerinden ABD askerlerine operasyon! 4 ABD'li öldürüldü