Afgan askeri 4 ABD askerini öldürdü!
Afganistan'da bulunan ABD askerlerine bir Afgan askeri tarafından saldırı düzenlendi.17 Haziran 2017 Cumartesi 17:10
Saldırı sonrasında en az 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD'li yetkililer olayın araştırıldığını söyledi. ABD'nin Afganistan'da birlikte çalıştığı Afgan ordusu içerisinde ABD'li askerlere yönelik saldırılar son dönemde sıklıkla görülüyor. Geçtiğimiz günlerde de bir Afgan asker 2 ABD'li askeri öldürmüş, saldırıyı Taliban üstlenmişti.