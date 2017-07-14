AFAD’dan Gümüşhane’de ‘O kahraman benim’ kampanyası

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Zafer Meydanında açılan stantta afet gönüllüsü kayıtları alınıyor.

Afet ve acil durum yönetim sistemi içerisinde AFAD gönüllüsü olarak vatandaşların da yer alması için Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak tarafından başlatılan ’O Kahraman Benim’ kampanyasıyla 18-65 yaş arasında herkes gönüllü olabilecek.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde de tören alanında açılacak stantla ilgili bilgi veren AFAD Gümüşhane İl Müdürü Mesut Bayrak, “15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle ilimiz Zafer meydanında bir aracımızla stant kurduk. Hem 15 Temmuz anma etkinliklerine katılıyoruz hem de standımızda Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak’ın başlatmış olduğu ‘O Kahraman Benim’ kampanyası çerçevesinde ilimizde afet gönüllüsü kaydı yapıyoruz” dedi.

İnternet sitesinden de ‘O Kahraman Benim’ kampanyasına katılarak afet gönüllüsü olunabileceğini dile getiren Bayrak, “Afet gönüllüsü afetlerde, acil durumlarda, afet ve acil durum personeline yardımcı ve destek olur. Ayrıca ilerleyen süreç içerisinde onlara eğitim verebiliriz. İmkan olursa malzeme, ekipman desteği sağlayabiliriz. Karşılıklı ülkemizin acil durumlarına ve afetlerine müdahalede daha etkin rol oynayabiliriz” diye konuştu.

Afet gönüllüsü kampanyasının ülke açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Bayrak, “Bütün gençlerimizin, yaşlılarımızın, herkesin yapabileceği bir şeyler olur.Ben de tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya katılıp afet gönüllüsü olmalarını temenni ediyorum” dedi.

Gümüşhane’nin coğrafyası zor bir kent olduğuna dikkat çeken Bayrak, “Özellikle çok dağlık. Bu gönüllülerimiz çok olursa herkes kendi bölgesi için bizim personelimizden daha verimli olabilir. Bu da ayrıca önemli. Malum son 10 günde 4 vaka, 6 kayıp, 2 tanesini de bulamamış durumdayız. Vatandaşımızın zaten desteği var bize ama bunun daha bilinçli ve eğitimli bir şekilde devam etmesini bekliyoruz, istiyoruz” şeklinde konuştu.