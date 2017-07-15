Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AFAD Bilecik İl Müdürlüğü “O Kahraman Benim” projesi kapsamında stant kurdu

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ‘O Kahraman Benim’ Projesi kapsamında stant açıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
AFAD Bilecik İl Müdürlüğü “O Kahraman Benim” projesi kapsamında stant kurdu

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü nedeniyle AFAD Bilecik İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Meydanında 15-16 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak olan ‘O kahraman Benim’ projesi kapsamında stant açtı. Açılan stantta kayıt yaptıran vatandaşlar ‘AFAD Gönüllüsü’ oldu. Konu hakkında İHA muhabire açıklama yapan AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan “O Kahraman Benim” projesi kapsamında AFAD Gönüllülerinin oluşturulduğunu belirtti. Demirel, “15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı ve ilimizin bazı yerlerinde gönüllü kayıtlarımız devam edecek. ‘O Kahraman Benim’ projesi kapsamında gönüllülerimizin kaydını yaparak, artık ilimizde gönüllü sisteminden geçilerek. Her ilimizde AFAD gönüllüsü olacak. Herhangi bir AFAD ve acil durumlarda bu gönüllü arkadaşlarımıza önceden eğitim verilerek olaylarda destek olunacak.Bu gönüllülere daha sonra basit arama kurtarma, ilk yardım, yangın gibi konularda eğitim verilecek. Daha sonra pratik ve uygulama eğitimlerinin ardından sertifika verilecek. Acil durumlarda bu gönüllülerimiz ekiplerimize yardımcı olacak” dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
  1. Bilecik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karanlık gecenin yıl dönümünde yine kin kustu... Şehit demedi, seccadeye ayakkabıyla bastı
    1. Karanlık gecenin yıl dönümünde yine..
    2. İşte 15 Temmuz'un en ilginç diyaloğu!
    3. Cuntacıların şehit ettiği vatandaşın..
    4. Erzincan’da otlardan çıkan yangın 9..
    5. 15 Temmuz şehitleri anısına koşu
    6. 3 yaşındaki çocuk, 3’üncü kattan aşağı..
    7. Kaymakam Gözen köylerde çalışmaları..
    8. Demokrasi Şehidi Kapaklı’nın ismi..
    9. Kırkpınar’da kavga çıktı, pehlivan..
    10. AK Parti’den Çorumlu şehitlere vefa
    11. Sungurlu’da 15 Temmuz konulu resim..
    12. Voleybolculardan milli birlik ve..
    13. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı..
    14. 15 Temmuz temalı canlı resim havadan..
    15. Kahraman şehit Halisdemir’in kabrine..
    16. Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler..
    17. Tokat’ta otomobil ile beton mikseri..
    18. 15 Temmuz Zirve Tırmanışı yapıldı
    19. İşte tatbikat var diye 'kandırılıp'..
    20. Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait..
    'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan'ın cezası kesildi
    'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan'ın cezası kesildi
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    ABD'den S-400 açıklaması: Bu Türkiye'nin...
    ABD'den S-400 açıklaması: Bu Türkiye'nin...