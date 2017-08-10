Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AFAD Başkanlığına Dr. Mehmet Güllüoğlu atandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  (AFAD) görevine, eski Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu atandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:21
AFAD Başkanlığına Dr. Mehmet Güllüoğlu atandı

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, görevine başlayan  Dr. Güllüoğlu, AFAD bünyesinde faaliyet gösteren daire başkanlıklarından brifing  aldı.

2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde  bulunan Dr. Güllüoğlu'nun dünyadaki birçok insani kriz bölgesinde çalıştığı,  Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılar ve ihtiyaç sahipleriyle ilgili  projelerde görev aldığı belirtildi.

Dr. Mehmet Güllüoğlu kimdir?

Konya'da 1982 yılında dünyaya gelen Mehmet Güllüoğlu, Marmara  Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık  Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla  tamamlayan Güllüoğlu, sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani  yardım çalışmasına katıldı.

Güllüoğlu, sağlık alanında Filistin (Batı Şeria ve Gazze), Mısır,  Ürdün, Lübnan, Suriye, Katar, Kenya ve Somali’de yürütülen çalışmalarda gönüllü  doktor olarak görev aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeryüzü Doktorları  Derneğinde yöneticilik yapan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  Doktora Programı'na devam etmekte olan Dr. Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında  Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Türk Kızılayı Genel Müdürü olarak görev yaptığı süre zarfında 3 milyon  Suriyeli misafirin Türkiye'de insani koşullarda yaşamasını sağlamaya yönelik  çalışmalara liderlik eden Dr. Güllüoğlu, Kızılay bünyesinde kurulan Göç  Hizmetleri Müdürlüğünün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol  oynadı. Dr. Güllüoğlu, Türk Kızılayı tarafından yürütülen Somali, Suriye,  Pakistan, Gazze gibi insani yardım operasyonlarının tamamında sahada yer aldı ve  bu çalışmaların Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu başta olmak  üzere dünya insani yardım aktörleri tarafından bilinirliğinin artırılmasına  yönelik çalışmalar yürüttü.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Güllüoğlu, evli ve iki çocuk babası.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:21
  1. AFAD
  2. atama
  3. Dr. Mehmet Güllüoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hero' skandalında önemli gelişme! Açığa alındılar
    1. 'Hero' skandalında önemli gelişme!..
    2. Konyaspor'a yeni golcü! Anlaştı
    3. İskoçya'da öğrenciler üst üste kalınca..
    4. Afganlı genç her gece aynı şeyi yapıyor!
    5. Erdoğan 'yorulan çekilsin' demişti! 4..
    6. PKK'ya ait mühimmat dolu 12 sığınak..
    7. İşte HDP'nin 2019 planı! Erdoğan'a..
    8. Şekere alternatif çözüm geliyor!
    9. Çin’de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana..
    10. Arda Galatasaray'a gelmeye hazır! Tek..
    11. HDP'nin 2019 planı!
    12. BM Güvenlik Konseyi'nden kritik uyarı!
    13. Balıkesir'de otomobil ile otobüs..
    14. Dilenen çocuklara para yerine kitap
    15. Terörist koruyucu Angela Merkel her..
    16. Kayseri'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    17. Mahmud Abbas uyardı: İsrail onun peşinde
    18. İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı..
    19. Eski SAT komandosu önce 'FETÖ'cü' dedi..
    20. İsveç nakit alışverişi kaldırmaya..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu