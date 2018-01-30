Af örgütü: Hava Kuvvetleri sivilleri vurdu

Rapor, katliamın Aralık ayında düzenlendiğini kaydetti.

Af Örgütü, bölge sakinlerinden ‘savaş uçaklarının ve askeri helikopterlerin kaçmaya çalışırken kendilerine ateş ettiği’ yönündeki ifadelerini aktardı.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Müdürü Osai Ojigho konuya ilişkin açıklamasında ‘hava saldırısı düzenlemek hiç kimsenin standartlarına göre meşru bir infaz metodu değil’ dedi.

Osai Ojigho ayrıca Nijerya Ordusu tarafından gerçekleştirilen uygulamanın kanun-dışı olduğunu ifade etti.

Nijerya Hükumet ve Ordusu, ülkedeki Müsümanlara yönelik saldırılar düzenliyor.

Rapor, Nijerya Ordusunun aralarında çoban ve çiftçilerin de bulunduğu sivillere yönelik hukuk dışı uygulamalarından biri olarak kabul edildi.