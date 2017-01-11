Advocaat: Aatıf takımda kalmak istedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat basın mensuplarının sorularını cevaplıyor. Hollandalı teknik adamın açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz.
İşte Dick Advocaat'ın açıklamaları;
- "Tüm yazdığınız isimlerin bir çoğu buraya gelmeyecek. Biz ne istediğimizi biliyoruz. Çok fazla sayıda isim yazılıp çiziliyor ama baktığımız zaman sadece Ukrayna'dan kiralık bir ismi transfer ettik"
- "Mehmet Ekici transferi için Trabzonspor bizden Aatıf'i istedi. Ancak Aatıf gitmek istemedi. Onu suçlamıyorum. Kararını bu yönde verdi. Başka bir durum gelişmezse Aatıf bizimle kalacak. O çok iyi bir oyuncu"
- "Zorya'dan bir transfer yaptık, çok iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. Bu transfer, teknik heyetten gelen transfer. Emenike'nin başka bir kulüp bulması daha iyi olacak. Fernandao oynayabilecek durumda. Lens de forvette oynayabilir"