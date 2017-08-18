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ADÜ Futbol Takımı, Amerika’da Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda birinci olarak Dünya Üniversiteler Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan ADÜ Futbol Takımı ve şampiyonaya davet etmek üzere gelen organizasyon yetkilisi Suna Gönülşen, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret etti.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:09
ADÜ Futbol Takımı, Amerika’da Türkiye’yi temsil edecek

Ziyarete, Üniversite Futbol Takımı Temsilcileri Yrd. Doç. Dr. Reşat Kartal, Arş. Gör. Alper Kartal ve BESYO Öğretim Üyeleri, Üniversite Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Göksel Baran yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Futbol Birliği patronajı altında Teksas Eyaleti’nin San Antonio şehrinde 12-18 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Futbol Şampiyonası organizasyon yetkilisi Suna Gönülşen; "Turnuvaya 12 ülkeden 12 takımın katılması bekleniyor. Bu 12 takım arasında Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye’yi temsilen katılacak" dedi.

Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımları ile gurur duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, “Hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık, ülkemizi temsil etmek gurur verici. Biz her daim spora ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:09
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Adnan Menderes
  4. Menderes
  5. Göksel
  6. Teksas
  7. 8 Mart
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