Adriano için şok sözler: Onu alacak olan aptaldır!

Bu haber 208 kez okundu

AC Milan'da fazla şans bulamadığı için adı transfer dedikodularına karışıan Luiz Adriano'nun hakkında konuşan futbolcu menajeri Dimitri Selyuk, katıldığı televizyon programında ilginç ifadeler kullanarak şaşırttı.

Arda, 11'i hak ediyor!

Selyuk, "Bu çıkan haberler çok aptalca. Adriano'yu örneğin Spartak Moskova'ya getirecek kişi aptaldır..." dedi.

Selyuk, Adriano'nun Shakhtar'daki performansının aldatıcı olduğunu söylerken, "Orada herkes Brezilyalıydı ve topu sürekli onla buluşturuyorlardı. Gerçek futbola geçtiğimizde Adriano'nun yetersiz olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

