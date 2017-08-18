Kemal Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi şikayet etti!

Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile TBMM'de bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı gibi yine Türkiye'yi şikâyet etti.

Geçen ay Alman Focus dergisine verdiği röportajda, Almanlara "Türkiye'ye gitmeyin" çağrısı yapan ve büyük tepki toplayan Kılıçdaroğlu, Devlet Bakanı Alan Duncan'a da FETÖ üyeleriyle teröristlere yönelik yürürlükte bulunan Olağanüstü Hal düzenlemesi üzerinden şikâyette bulundu.

YÜRÜYÜŞ GÜÇLÜ MESAJ VERMİŞ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Devlet Bakanı Alan Duncan'ı TBMM'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Alan Duncan, sadece hükümet ile değil muhalefet ile görüşmeyi önemsediklerini belirtti.

Edinilen bilgiye göre Alan Duncan, Adalet Yürüyüşü'nün çok güçlü bir mesaj verdiğini ve bunun dünyada duyulduğunu ifade etti. Duncan'ın, Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ve Cumhurbaşkanı'nın, Kılıçdaroğlu'na dönük açıklamalarına ilişkin ne düşündüğünü sorduğu öğrenildi.

AKLI HÂLÂ KAYBETTİĞİ SEÇİMDE

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı, demokrasi mücadelesi verdiklerini, hukukun üstünlüğünün her zamandan daha fazla önem taşıdığı bir dönemde bulunduklarını, siyasi iktidarın bu süreçte iyi bir sınav vermediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, "AGİT ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi raporlarında da Türkiye'de seçimin adil, eşit ve demokratik standartlarda yapılmadığına ilişkin bulgular bulunduğunu, seçim güvenliği ve 16 Nisan referandumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun yardımıyla alındığını" söyledi.