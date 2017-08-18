Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi şikayet etti!

Geçtiğimiz günlerde Focus dergisi aracılığıyla Almanlara 'Türkiye’ye gitmeyin' çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez İngiliz Bakan Duncan'a Türkiye’yi şikâyet etti.

18 Ağustos 2017 Cuma 08:33
Kemal Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi şikayet etti!

Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile TBMM'de bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı gibi yine Türkiye'yi şikâyet etti.

Geçen ay Alman Focus dergisine verdiği röportajda, Almanlara "Türkiye'ye gitmeyin" çağrısı yapan ve büyük tepki toplayan Kılıçdaroğlu, Devlet Bakanı Alan Duncan'a da FETÖ üyeleriyle teröristlere yönelik yürürlükte bulunan Olağanüstü Hal düzenlemesi üzerinden şikâyette bulundu.

YÜRÜYÜŞ GÜÇLÜ MESAJ VERMİŞ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Devlet Bakanı Alan Duncan'ı TBMM'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Alan Duncan, sadece hükümet ile değil muhalefet ile görüşmeyi önemsediklerini belirtti.

Edinilen bilgiye göre Alan Duncan, Adalet Yürüyüşü'nün çok güçlü bir mesaj verdiğini ve bunun dünyada duyulduğunu ifade etti. Duncan'ın, Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ve Cumhurbaşkanı'nın, Kılıçdaroğlu'na dönük açıklamalarına ilişkin ne düşündüğünü sorduğu öğrenildi.

AKLI HÂLÂ KAYBETTİĞİ SEÇİMDE

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı, demokrasi mücadelesi verdiklerini, hukukun üstünlüğünün her zamandan daha fazla önem taşıdığı bir dönemde bulunduklarını, siyasi iktidarın bu süreçte iyi bir sınav vermediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, "AGİT ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi raporlarında da Türkiye'de seçimin adil, eşit ve demokratik standartlarda yapılmadığına ilişkin bulgular bulunduğunu, seçim güvenliği ve 16 Nisan referandumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun yardımıyla alındığını" söyledi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 08:33
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. İngiltere Devlet Bakanı Alan Duncan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ilçe ayakta! Vatandaş sabaha kadar uyumadı
    1. O ilçe ayakta! Vatandaş sabaha kadar..
    2. Sol kafa hiç değişmedi
    3. İsrail Kudüs’ü Yahudileştiriyor
    4. ABD başkonsolosu yine fitne peşinde
    5. Merkel’i ciddiye almıyoruz
    6. Esed’in yıktığı cami mankenlere plato..
    7. Ha halka ateş açmışsın, ha darbeye..
    8. L’exorsizm ve Demonizm!
    9. Adres değişti! Kılıçdaroğlu bu kez de...
    10. Sakarya'da facia: Çok sayıda ölü ve..
    11. İran ve Rusya ile ortak operasyon!
    12. ABD'ye resti çektiler! Kabul etmiyoruz
    13. FETÖ'nün komedyeni de itirafçı oldu
    14. 'Kanserden korunmak için ev yoğurdu..
    15. İspanya'da yeni terör saldırısı..
    16. Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik..
    17. Mısır'da Karadavi'nin çocuklarının mal..
    18. Son nefesinde katilini söyledi
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. Karıncalar canlı canlı solucanı yedi!
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü