Adolf Merkel'i sandığa gömün!

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, bugünkü yazısında, Türkiye düşmanlığı yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel’e sert eleştiriler yönelterek ülkede yaşayan gurbetçilere çağrıda bulundu, Yılmaz, "Şu Neonazi Adolf Merkel’e hak ettiği dersi verin yani sandığa gömün! " ifadelerini kullandı.

İŞTE MEHTAP YILMAZ'IN İLGİLİ YAZISI:

Ha şu seçimlerde Almanya’daki Türklerin yerinde olmak vardı…

Sandığa gidip Adolf Merkel’in, seçim sürecinde izlediği Türkiye karşıtı politikaların hesabını sormak…

Neonazi nostaljisi yaşayan Adolf Merkel’e şöyle ağız tadıyla bir “sandık sillesi” çakmak vardı.

Seçim sonrası, kuklası Kılıçdaroğlu’nunkine benzer bir hezimet yaşatmak…

Sandığın dibini boylayınca, sütlaç buruşuğu yüzünün nasıl ekşidiğini görmek…

O duman çökmüş, derin dondurucu gözlerindeki yaşı…

Vay be…

Sonra da şu köşeden doya doya haddini bildirmek vardı…

“Al sana Osmanlı tokadı Adolf Merkel!

Aldın mı alacağını?

Bize yanlış yapmak neymiş?

Öyle yengeç gibi yan yan yürüyeni, bu millete yamuk yapanı ne yaparmışız?

Neydi o öyle yaptığın Neonazi havaları, hımm?

Davutoğlu döneminde su yolu yaptığın Gaziantep sefaları falan?

BND ajanlarınla haftada bir Suriyeli mültecilerin kamplarında sinsi sinsi ne pazarlıklar yaptın bakalım, hımm?

Mülteciler konusunda taahhüt ettiğin hiçbir şeyi yapmadığın halde, her hafta, başka bir bahaneyle sızdığın Suriyeli mültecilerin çadırlarına ne tür anarşi tohumları attın?

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