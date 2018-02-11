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Adnanzedeler anlatıyor! Çocuklarımızı lütfen kurtarın

Kızları Adnan Oktar tarafından kandırılarak alıkonulan acılı babalar, Akit TV ekranlarına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım beklediklerini söylediler.

11 Şubat 2018 Pazar 08:57

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Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ahlaksız teklif

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 08:57
  1. Adnan Oktar
  2. Adnan Oktar Akit TV

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  • AHMETAHMET1 sa önce
    Valla halk arasında bir söylenti var. Bu adamı R.T. Erdoğan da görmüyorsa,Erdoğan ondan bi şekilde korkuyor. En küçük bir şeyde soruşturma açan savcılar, bunu neden görmüyorlar?Namaz kılan öğrencileri afişe eden Uğur Dündar camiası da ona ses çıkarmıyor.. BUNDA BİR BİT YENİĞİ VAR.
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