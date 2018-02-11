Adnanzedeler anlatıyor! Çocuklarımızı lütfen kurtarın
Kızları Adnan Oktar tarafından kandırılarak alıkonulan acılı babalar, Akit TV ekranlarına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım beklediklerini söylediler.11 Şubat 2018 Pazar 08:57
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