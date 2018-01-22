Adnancılar! Siz meseleyi yanlış anlamışsınız

Son yazımız Adnan Oktar müntesiplerinin canını çok sıkmış anlaşılan.

Sistemli ve organize bir saldırıya uğradık günlerce.

Şükür ki şimdilik sadece sosyal medyada…

Bütün bu tehdit ve saldırıların arkasında, Akit TV’nin, bir babanın reşit olmayan kızının alıkonulmasıyla ilgili yaptığı haberi örtbas etmek olduğunu da öğrendik.

Bize saldıranlar, yedi ayrı ülkeden 33 derece masonluk diploması ve Tapınak Şövalyelerinin üç ayrı locasından “Üstatlık” belgesi olan Adnan Oktar’ın, Kuran’a aykırı tek hareketinin olmadığını söylüyorlar.

Ayrıca kendilerinin dünya çapında işler yaptıklarını…

Çoktan ölmüş Darwinizm’i tekrar tekrar öldürdüklerini…

Neşrettikleri kitaplar yoluyla evrimcilerle, İngiliz derin devletiyle, Pentagonla mücadele ettiklerini söylüyorlar.