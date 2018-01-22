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Adnancılar! Siz meseleyi yanlış anlamışsınız

Yazar Ali Osman Aydın, skandal görüntülerle bir türlü gündemden düşmeyen Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:23
Adnancılar! Siz meseleyi yanlış anlamışsınız

Son yazımız Adnan Oktar müntesiplerinin canını çok sıkmış anlaşılan.

Sistemli ve organize bir saldırıya uğradık günlerce.

Şükür ki şimdilik sadece sosyal medyada…

Bütün bu tehdit ve saldırıların arkasında, Akit TV’nin, bir babanın reşit olmayan kızının alıkonulmasıyla ilgili yaptığı haberi örtbas etmek olduğunu da öğrendik.

Bize saldıranlar, yedi ayrı ülkeden 33 derece masonluk diploması ve Tapınak Şövalyelerinin üç ayrı locasından “Üstatlık” belgesi olan Adnan Oktar’ın, Kuran’a aykırı tek hareketinin olmadığını söylüyorlar.

Ayrıca kendilerinin dünya çapında işler yaptıklarını…

Çoktan ölmüş Darwinizm’i tekrar tekrar öldürdüklerini…

Neşrettikleri kitaplar yoluyla evrimcilerle, İngiliz derin devletiyle, Pentagonla mücadele ettiklerini söylüyorlar.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:23
  1. Ali Osman Aydın
  2. Adnan Oktar
  • hsyn2802hsyn280227 dk önce
    İnsanın yaptıkları ile söyledikleri Savunduğu değerleri yansıtmıyorsa güvenirliliği olmaz. Bu neiduğu belirsiz vatandaşın yaptıkları ahlaksızlıktan başka bir şey değil.
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