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Adnan Oktar'dan tüm kamu çalışanlarına hakaret!

Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eleştirisi karşısında çılgına dönen Adnan Oktar ve ekibinin bu eleştiriye karşı verdiği cevabın Cumhurbaşkanından memuruna tüm kamu çalışanlarına hakaret olduğunu belirtti.

02 Şubat 2018 Cuma 22:42
Adnan Oktar'dan tüm kamu çalışanlarına hakaret!

İşte o yazı:

Adnan Oktar isimli zat ve beslediği kedicikler, iyiden iyiye zıvanadan çıktılar.

Playboy TV benzeri bir yayıncılıkla “din bezirgânlığını” bir araya getirdikleri yetmiyormuş gibi, son günlerde işin içine Cumhurbaşkanı’nı bile dahil ederek zırvalamaya başladılar. Ve en sonunda Diyanet İşleri Başkanı’nın kendilerini eleştirmesi üzerine, Diyanet İşleri Başkanı’na saldırıya geçip “Sen maaşını genelev kadınlarından toplanan vergiyle alıyorsun” diyecek kadar gözlerini döndürdüler.

Çok açık ki, bu hakaret yalnızca Diyanet İşleri Başkanı’na yönelik değil. Türkiye’de maaşını devletten alan tüm bürokratları, tüm milletvekillerini, bakanları ve aklınıza kamuya hizmet eden kim geliyorsa hepsini aynı çuvala tıktılar.

Diyanet İşleri Başkanı, Oktar için “Akli dengesi bozulmuş” diyor.

Ne zaman sağlamdı onu bilmiyorum ama eğer bozuksa bile biz bu bozukluğu çekmek, tüm kamu çalışanları bu hakaretleri yutmak zorunda mı!

Akit Arşiv Sayfasından

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 22:42
  1. Diyanet İşleri Başkanı
  2. Adnan Oktar
  • Ssliha Ssliha 17 dk önce
    Bu tipsiz masonu izleyende programa cikartanda şerefsizin daniskasi! Allah surstina meymenetsizlkk ve nursusluk vermiş, al fetöyü vur tipsiz adköye (=adnan oktar teröriste)! Biiiiz bi herifin hapise daha iyisi zindana atilmasini istiyoruz, bunlar insanliğa ve ahlaka ve imana zarar!
  • Ssliha Ssliha 20 dk önce
    Bu tipsiz masonu izleyende programa cikartanda şerefsizin danoskasi! Allah surstina meymenetsizlkk ve nursusluk vermiş, al fetöyü vur tipsiz adköye (=adnan oktar teröriste)!
  • Osmanli torunuOsmanli torunu35 dk önce
    Bu serefsizi atin iceri pis sapik. Allah diyor arkadan mallari goturuyor birde kendi itiraf etti masonum diye
  • Hasan aliHasan ali37 dk önce
    Devletin savcısı hakimi, yokmu, bu adamın dokunulmazlığı nereden geliyor. RTUK ne yapıyor. Bu yayınlar nedir böyle ?
  • nn38 dk önce
    kotuyes neden izin veriyorsunuz buradahükümet kariyer kaybeder , arası yapıyor bir kişiyi başedemiyor
  • cemaleddincemaleddin41 dk önce
    Apo yalnizlikda cani sikiliyordur. Bunuda oaraya götürün. Bol bolbel alti sohbet ederler.
  • İkraİkra42 dk önce
    Mustehcenlik var,sapik din anlayisi var,dini alaya alma var,adam yahudi oldugunu itiraf ediyor..milletin degerleri ile oynuyor ve biz buna birsuc isnat edemiyorsak...vay halimize...bizi gidinp israilde boyle bir yahudilikle ilgili yayin yapisak aninda enselerler....
  • AHMETAHMET42 dk önce
    Evet... bu hakaretleri çekmek zorundayız. Çünkü ona dokunmaya kimse cesaret edemiyor.
  • ÜmmetÜmmet51 dk önce
    S. AAdam yalan mı söylemiş?Başkalarına çuvaldızı batırmak için kendine iğne batırma gerek. Acı bir gerçeği bu namussuzdan duymak çok acı geldi.
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