Adnan Oktar'dan tüm kamu çalışanlarına hakaret!

İşte o yazı:

Adnan Oktar isimli zat ve beslediği kedicikler, iyiden iyiye zıvanadan çıktılar.



Playboy TV benzeri bir yayıncılıkla “din bezirgânlığını” bir araya getirdikleri yetmiyormuş gibi, son günlerde işin içine Cumhurbaşkanı’nı bile dahil ederek zırvalamaya başladılar. Ve en sonunda Diyanet İşleri Başkanı’nın kendilerini eleştirmesi üzerine, Diyanet İşleri Başkanı’na saldırıya geçip “Sen maaşını genelev kadınlarından toplanan vergiyle alıyorsun” diyecek kadar gözlerini döndürdüler.



Çok açık ki, bu hakaret yalnızca Diyanet İşleri Başkanı’na yönelik değil. Türkiye’de maaşını devletten alan tüm bürokratları, tüm milletvekillerini, bakanları ve aklınıza kamuya hizmet eden kim geliyorsa hepsini aynı çuvala tıktılar.



Diyanet İşleri Başkanı, Oktar için “Akli dengesi bozulmuş” diyor.



Ne zaman sağlamdı onu bilmiyorum ama eğer bozuksa bile biz bu bozukluğu çekmek, tüm kamu çalışanları bu hakaretleri yutmak zorunda mı!

Akit Arşiv Sayfasından