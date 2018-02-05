Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adnan Oktar için harekete geçtiler! "Bilinçli ve sinsi bir şekilde..."

Diyanet-Sen üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:56
Adnan Oktar için harekete geçtiler! "Bilinçli ve sinsi bir şekilde..."

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Diyanet-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Ali Şükrü Yılmaz ve beraberindekiler, suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Adnan Oktar 1 Şubat 2018 tarihinde kendisine ait olduğu kamuoyunca bilinen A9 isimli televizyon kanalında yaptığı bir program esnasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş özelinde Diyanet İşleri Başkanlığı personellerine karşı galiz, eleştiri sınırlarını aşan ve toplumca asla kabul edilemeyecek ifadelerde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Adnan Oktar'ın ifadelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan yaklaşık 130 bin din görevlisine alenen hakaret olduğu belirtilen dilekçede, Oktar'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozma", "alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından kamu davası açılarak cezalandırılması istendi.

"Diyanet'in ve alimlerin itibarını zedelemeye çalışmaktadır"

Suç duyurusu öncesinde adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ali Şükrü Yılmaz, İslam dininin, Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmanın normal karşılanacak bir durum olmadığını söyledi.

Yılmaz, "Müslümanların gözünün içine baka baka milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan Adnan Oktar'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumu Diyanet'i hedef alarak aklınca cevap vermeye çalışmakta, Diyanet'in ve alimlerin halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır." dedi.

Diyanet'in bu fasid yapılara geçit vermeyen halinden rahatsız olan bir takım yapıların uzantısı olan Adnan Oktar'ın, ne yapmaya çalıştığının farkında olduklarını kaydeden Yılmaz, "İnsanları Kur'an ve Sünnet'ten ayırma faaliyeti yürüterek halk arasında fitne çıkarıp güzide kurumlara ve alimlere karşı halk nezdinde bilinçli ve sinsi bir değersizleştirme faaliyeti yürütüldüğünün farkındayız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:56
  1. Diyanet-Sen üyeleri
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Adnan Oktar
  4. Memur-Sen
  5. Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası

YORUM YAZ

  • vedat coşarvedat coşar16 dk önce
    Örf ve adetlerimize ters,Müslümanın yüz karası.
  • ADMADM17 dk önce
    Hz. Ali yuzune tukuren kafiri oldurmedi savas meydaninda. Diyanet sen de durdun durdun sana dil uzaninca harekete gectin. Adam senelerdir insallah masallah kelimelerinin itibarini birakmadi. Hocam insallah hocam masallah geziyor sokakta gencler. Senin itibarinin lafi mi olur bu davada. Kendini kendin itibarsizlastiriyorsun. Azacik ise yara Ehli kitap hocalari kenara cekecegine.
  • İkraİkra37 dk önce
    Gazeteci sadece gundem ovalayan degistiren degildir.ayni zamanda hizmet ettigin toplumun degerlerini korumak icin calisan,milli dini degerlere sahip cikan,zor anlarda ,toplumun moralini enust dyzeyde tutan,h yalan haberlerden toplumu koruyan kisidir..tebrikler akit..
  • İsaİsa47 dk önce
    Akit, sen gündeme getirmeseydin kim getirecekti... Helal olsun size
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
  1. Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1..
  2. MHP, Kars Belediye Başkanı'nın..
  3. MHP bir belediye başkanının istifasını..
  4. Almanya'da Türk aile evlerinde ölü..
  5. Yunan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler..
  6. Terör örgütü yandaşları Roma'yı savaş..
  7. Svat vadisinde askeri kampa saldırı
  8. Kontrolden çıkan araç park..
  9. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na PM şoku!
  10. TSK: Bir tankımız vuruldu
  11. İtalyan polisi PKK'lılara acımadı
  12. Azez'e roketli saldırı: 8 kişi yaralı
  13. AK Partili belediye başkanı Meydan..
  14. Yer: Antalya.... Bremen Mızıkacıları..
  15. Bakanlar öğrencilerle birlikte süt..
  16. DEAŞ o bölgeye saldırdı
  17. Celal Şengör'den şaşırtan 'Afrin'..
  18. Eski Beşiktaşlı Eneramo'dan sürpriz..
  19. Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme!
  20. Fenerbahçe'de flaş Ozan kararı!
Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
ABD 6 askerimizi şehit etti!
ABD 6 askerimizi şehit etti!
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'