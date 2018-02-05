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Adnan Oktar'a şok! 81 ilde harekete geçtiler

Adnan Oktar'ın Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik sözleri nedeniyle Diyanet-Sen'in 81 ilin savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:28
Adnan Oktar'a şok! 81 ilde harekete geçtiler

Diyanet-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu milletin örfünü, adetini hiçe sayarak, kendince yeni bir din oluşturma gayreti karşısında, tepkimizi en üst perdeden göstermeye hazırız” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu ülke, geçmişinde nice sahte peygamberler iddiasıyla karşı karşıya bırakılmış, dinin gerçek savunucuları susturulmuştur. Bugün suskunluğun artık eskisi gibi olmayacağı aşikardır. Siyonist güçleri arkasına alıp bu ülke sınırları içinde dini saldırı metotlarına yeni bir metot ekleyen bu ahlaksız yapı karşısında da susmayacaktır.”

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 11:28
  1. Diyanet-Sen
  2. adnan oktar

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet1 sa önce
    Bu adamı susturun.
  • Sebahattin Sebahattin 1 sa önce
    Herif yıllardır sahte peygamberlik(!)yapıyor, ....toplamış dincilik yapıyor, diyenet kız çocuklarının evlenme yaşını düşürüyor. Ne yalan söyleyeyim diyanetide aynı kafadan sanıyordum. Hadi hayırlısı.
  • Cemal yavuzCemal yavuz2 sa önce
    . İslami degerleri aşagılasın diye Siyonistlerin destek verdiği aşıkar.Reis bu işe el atarsa bu pislik biter.Tamamen bitmesede aşikar yapamazlar. Reisten emin olmak için sık sık Reise methiyeler düzüyor.
  • Irkçı düşmanı AkpartiliIrkçı düşmanı Akpartili2 sa önce
    "dansözcü deli oktar"ın Diyanet hakkında söylediği çirkin hakaret kemalist mihraklar tarafından derhal tutulmuş. Sosyal medyada İmamlarımıza "maaşlarını o.lardan alan kişiler" diye saldırıyorlar!!
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Halen zehir saçan Oktar,neden param parça edilmiyor, ortalıktan silimiyor? Siyonist sapkın temsilcilerimi yönlendirecek dinimizi? Anlamış değilim.
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