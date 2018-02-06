RTÜK'ten Adnan Oktar'a ilk tokat geldi

RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

DİYANET, RTÜK'Ü GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A9 kanalının kapatılması için geçtiğimiz günlerde RTÜK'ü göreve çağırmıştı.

Vatandaşlar ise RTÜK'ün verdiği cezayı yetersiz bularak kanalın bir an önce kapatılması gerektiğini savundu.