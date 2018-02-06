RTÜK'ten Adnan Oktar'a ilk tokat geldi
RTÜK, ahlaksız yayınlar ile bilinen Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına 5 kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesine karar verdi.06 Şubat 2018 Salı 17:42
RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
DİYANET, RTÜK'Ü GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A9 kanalının kapatılması için geçtiğimiz günlerde RTÜK'ü göreve çağırmıştı.
Vatandaşlar ise RTÜK'ün verdiği cezayı yetersiz bularak kanalın bir an önce kapatılması gerektiğini savundu.
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