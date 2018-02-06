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RTÜK'ten Adnan Oktar'a ilk tokat geldi

RTÜK, ahlaksız yayınlar ile bilinen Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına 5 kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesine karar verdi.

06 Şubat 2018 Salı 17:42
RTÜK'ten Adnan Oktar'a ilk tokat geldi

RTÜK, Adnan Oktarn sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

DİYANET, RTÜK'Ü GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A9 kanalının kapatılması için geçtiğimiz günlerde RTÜK'ü göreve çağırmıştı.

Vatandaşlar ise  RTÜK'ün verdiği cezayı yetersiz bularak kanalın bir an önce kapatılması gerektiğini savundu.

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:42
  1. Adnan Oktar
  2. RTÜK
  3. Ali Erbaş

YORUM YAZ

  • Abdullah ÇömezAbdullah Çömez1 sa önce
    Din adına yapılan rezaletlik diz boyunu geçti.Aşağalırında aşağısı buymuş demekki.Yazıklar olsun sana.
  • HalitHalit2 sa önce
    Bu adam sapık .kanalizasyon kapatılmalıdır. Para cezası ödül olur
  • YakupYakup2 sa önce
    Bu milletin degerlerini hice sayan bütün yayin basin kurmlarina en agir ceza ne ise verilmelidir.Hatta verilecek cezanin bir siniri konularak o cazadan sonra hic bir daha yayin hakki verilmemek üzere kapatilmalidir.Yeter kafirlerin elleri ve masalari cirit atmasin Ülkemde. Kanun hazirlarken arti ve eksi düsünülerek yapiliyordur ama bu tür ahlaksiz yayinlarin amaci bu kaleyi iceriden yiklamtir.Baska kale yok millet olarak siginabilecegimiz!
  • mevlütmevlüt2 sa önce
    işin aslı şudur bu yahudi siyonizm kanalının kapatılması gerekir...bu şarttır....yoksa bu milletin aile kavramı darma dağın olur....
  • tuzcutuzcu2 sa önce
    Demokrasi budur arkadaş...Cezanı öde bildiğini yap....Ha gene ceza mı geldi gelirse gene öde...
  • AbdiboktarAbdiboktar2 sa önce
    Yillarca gec kalmis bir karar,darisi diger onlarca bozuk kanalin basina!
  • RıfkıRıfkı2 sa önce
    Nihayet, bu denetim kurumuna zorlamı vazife yaptırılacak. Yıllardır bu adam bu kanalda rezil görüntülerle yayın yapmakta. Haber yapa yapa nihayet harekete geçebildiler.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu2 sa önce
    Oh! Oh! Oh! Yandan Adnan yandan Salla Adnan Salla! İşin iş sonunda b...ku çıkmassa. İşin iş valla.
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