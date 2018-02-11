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Adnan Oktar'a bomba sorular
Sapkın yayınlar ile toplumun büyük tepkisini çeken Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunulurken, Oktar ve ekibine çeşitli sorular yöneltildi.
11 Şubat 2018 Pazar 09:21
Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 09:21
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