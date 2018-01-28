Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar´ın programında görüp Türkiye'ye gelerek Oktar'a suç duyurusunda bulundu. Adnan Oktar ise yaşananları umursamadan programlarına devam etti.

KEDİCİĞİN VİDEOSU OLAY OLDU

Oktar'ın yanından yer alan kadınlarla birlikte yaptığı televizyon programı, ateşli dansla yeniden gündeme geldi. Siyah kıyafetiyle, derin dekoltesiyle ve mini eteğiyle Oktar'ın önünde dans eden "kediciğin" videosu da olay oldu.