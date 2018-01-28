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Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

Kızlarını Adnan Oktar'ın programında gören babanın şikayetinin ardından Oktar, yaşananlara aldırmadan kediciklerini dans ettirmeye devam etti.

28 Ocak 2018 Pazar 13:32
Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar´ın programında görüp Türkiye'ye gelerek Oktar'a suç duyurusunda bulundu. Adnan Oktar ise yaşananları umursamadan programlarına devam etti.

KEDİCİĞİN VİDEOSU OLAY OLDU

Oktar'ın yanından yer alan kadınlarla birlikte yaptığı televizyon programı, ateşli dansla yeniden gündeme geldi. Siyah kıyafetiyle, derin dekoltesiyle ve mini eteğiyle Oktar'ın önünde dans eden "kediciğin" videosu da olay oldu.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 13:32
  1. Elvan Koçak
  • YavuzYavuz13 dk önce
    Neden umursasınki. Yargı nasıl olsa onların elinde. İstedikleri adamı iftira atıp içeri attırabiliyorlar. İstedikleri adamıda içerden çıkarıyorlar. Meselâ şu tecavüzcü gavur cem. Türkiyede kilit noktalar onların elinde.
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