Adnan Oktar için harekete geçtiler! "Bilinçli ve sinsi bir şekilde..."

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Diyanet-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Ali Şükrü Yılmaz ve beraberindekiler, suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Adnan Oktar 1 Şubat 2018 tarihinde kendisine ait olduğu kamuoyunca bilinen A9 isimli televizyon kanalında yaptığı bir program esnasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş özelinde Diyanet İşleri Başkanlığı personellerine karşı galiz, eleştiri sınırlarını aşan ve toplumca asla kabul edilemeyecek ifadelerde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Adnan Oktar'ın ifadelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan yaklaşık 130 bin din görevlisine alenen hakaret olduğu belirtilen dilekçede, Oktar'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozma", "alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından kamu davası açılarak cezalandırılması istendi.

"Diyanet'in ve alimlerin itibarını zedelemeye çalışmaktadır"

Suç duyurusu öncesinde adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ali Şükrü Yılmaz, İslam dininin, Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmanın normal karşılanacak bir durum olmadığını söyledi.

Yılmaz, "Müslümanların gözünün içine baka baka milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan Adnan Oktar'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumu Diyanet'i hedef alarak aklınca cevap vermeye çalışmakta, Diyanet'in ve alimlerin halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır." dedi.

Diyanet'in bu fasid yapılara geçit vermeyen halinden rahatsız olan bir takım yapıların uzantısı olan Adnan Oktar'ın, ne yapmaya çalıştığının farkında olduklarını kaydeden Yılmaz, "İnsanları Kur'an ve Sünnet'ten ayırma faaliyeti yürüterek halk arasında fitne çıkarıp güzide kurumlara ve alimlere karşı halk nezdinde bilinçli ve sinsi bir değersizleştirme faaliyeti yürütüldüğünün farkındayız." diye konuştu.