Adnan Oktar hakkında bir suç duyurusu daha

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Diyanet-Sen Çorum Şubesi yöneticileri ile kentteki bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ahlaksız yayınlar ile toplumun büyük tepkisi çeken Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı Ali Yıldız, Çorum Adliyesi önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklaması yaptı.

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını temenni eden Yıldız, millet olarak istiklal mücadelesinin verildiği günlerde bazı kesimlerin suni gündemler oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Adnan Oktar’ın, kendi televizyon kanalında halkın milli manevi değerlerine uymayan yayınlar yaptığını aktaran Yıldız, "Müslümanların gözünün içine baka baka bu rezilliği sahneleyen Adnan Oktar'a tepki konduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alarak aklınca cevap vermeye çalışmakta. Diyanetin ve alimlerin millet nezdinde itibarını zedelemeye çalışmakta." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Diyanet-Sen Çorum Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Ahmet Saatçi ile Çorum Adliyesi’ne giden Yıldız ve İnsani Değerler Platformu üyeleri Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.