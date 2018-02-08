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Misvak dergisi karikatürle Adnan Oktar'ı fena Ti'ye aldı

Misvak dergisi, sapkın yayınlar ile toplumun büyük tepkisini toplayan Adanan Oktar’ı Ti’ye alan bir karikatür yayınladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 15:46
Misvak dergisi karikatürle Adnan Oktar'ı fena Ti'ye aldı

Yayınladığı karikatürler ile adından sıkça söz ettiren Misvak dergisi, kendisine ait A9 adlı TV kanalında yayınladığı sapkın programlar ile toplumun büyük tepkisini toplayan Adnan Oktar ile ilgili bir karikatür yayınladı. Karikatürde, A9 adlı kanalın RTÜK’ten aldığı yayın durdurma ve para cezasına atıfta bulunulurken, karikatür sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 15:46
  1. Misvak dergisi
  2. RTÜK
  3. Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet1 sa önce
    Eceli gelen keçi, çobanın ekmeğini yermiş. Bu pislik, ancak bu rezaletle Müslüman olmadığını anlatabilirdi, başka türlü anlayamazdık. Bu el alemin kedilerine ne olmuş da bu adama kendilerini teslim ediyorlar, bilmiyorlar mı bu adam ırz düşmanı, yoksa bunlar tecavüzcülerine aşıkmı lar. Bu bir sendrom...
  • eminemin1 sa önce
    Kadınları "kedicik", erkekleri "köpekçik", İslamı da mezelik yapmak için dışarıdan kurgulanmış sinsi bir yapı sözkonusu. Fakat hala yetililerden beklenen tepki gelmiş değil nedense? bana dokunmayan çıyan istediği haltı yiyebilir mantığı mı var?
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