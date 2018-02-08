Misvak dergisi karikatürle Adnan Oktar'ı fena Ti'ye aldı
Misvak dergisi, sapkın yayınlar ile toplumun büyük tepkisini toplayan Adanan Oktar’ı Ti’ye alan bir karikatür yayınladı.08 Şubat 2018 Perşembe 15:46
Yayınladığı karikatürler ile adından sıkça söz ettiren Misvak dergisi, kendisine ait A9 adlı TV kanalında yayınladığı sapkın programlar ile toplumun büyük tepkisini toplayan Adnan Oktar ile ilgili bir karikatür yayınladı. Karikatürde, A9 adlı kanalın RTÜK’ten aldığı yayın durdurma ve para cezasına atıfta bulunulurken, karikatür sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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