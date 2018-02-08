Misvak dergisi karikatürle Adnan Oktar'ı fena Ti'ye aldı

Yayınladığı karikatürler ile adından sıkça söz ettiren Misvak dergisi, kendisine ait A9 adlı TV kanalında yayınladığı sapkın programlar ile toplumun büyük tepkisini toplayan Adnan Oktar ile ilgili bir karikatür yayınladı. Karikatürde, A9 adlı kanalın RTÜK’ten aldığı yayın durdurma ve para cezasına atıfta bulunulurken, karikatür sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.