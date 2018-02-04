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‘Adnan Oktar akla ziyan biri’

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, A9 kanalında Adnan Oktar’ın yaptığı programlarda dini referanslar kullanmasını eleştirerek, sert açıklamada bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 11:42
‘Adnan Oktar akla ziyan biri’

ÇINAR DEMİR / ANKARA Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konularda haram helal noktasında sürekli halkımızı bilgilendirdiğini hatırlatan Bayraktutar, şöyle konuştu: “Diyanet İşleri Başkanlığı kolluk kuvveti değildir. Bilgilendirmeyi yapar tercih insanlarındır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yüzde 99’u Müslüman olan halkımızın, vergilerinden aldığı maaşı eleştiren özel kanal sahibi Adnan Oktar hiç kendi kanalında dinimizin yasakladığı kumar, içki, kötü alışkanlıklar konusunda bir yayın yapmış mıdır acaba… Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş, Adnan Oktar’ın yaptığı programları eleştirince de konuyu saptırmak için alakasız yönlere çekmeye çalışmış kendince… Evet bu ülke de yayın özgürlüğü var ancak bu halk değerleriyle oynanmasına zaten müsaade etmeyecektir.”

GENÇLERİ KANDIRIYOR

Ailelere de seslenen Bayraktutar şu uyarılarda bulundu: “Çocuklarınızı bilgili ve kültürlü bir şekilde kadim değerlerimizi öğreterek yetiştirmemiz hepimizin boynunun borcu. Sonra bir takım kimseler çıkıp cemaat adı altında tarikat adı altında gençlerimizin aklını çelebiliyor. Bir takım süslü laflarla dini referanslarla gençlerimiz kandırılmaya çalışılıyor. Hem ailelerin hem gençlerimizin çok dikkatli olması gerekiyor.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Rasim 67Rasim 6739 dk önce
    Doğru ama yinede tüm cehapelilerden daha milli, daha zararsız, ülkemizi en azından koruyor.
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