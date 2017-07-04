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Adliyede rehine krizi: 1 şehit!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan adliyede 1 polisi şehit etti.

04 Temmuz 2017 Salı 22:01
Adliyede rehine krizi: 1 şehit!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye binasına giren bir kişi, binada görevli polis memurunu şehit ettikten sonra yaşamına son verdi.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, akşam saatlerinde adliye binasına geldi.

Yanında bulunan av tüfeğiyle girişte görevli nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönme'yi vurarak öldüren şüpheli, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Yetkililer, olayla ilgili terör bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 22:01
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