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Adliyede dehşet! Polisi şehit etti intihar etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan adliyede 1 polisi şehit etti ardından intihar etti.

04 Temmuz 2017 Salı 22:01
Adliyede dehşet! Polisi şehit etti intihar etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye binasına giren bir kişi, binada görevli polis memurunu şehit ettikten sonra yaşamına son verdi.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, akşam saatlerinde adliye binasına geldi.

Yanında bulunan av tüfeğiyle girişte görevli nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönme'yi vurarak öldüren şüpheli, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Yetkililer, olayla ilgili terör bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 22:01
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  • tayyartayyar37 dk önce
    yorumcu idam gelmeli derken ilk cümle için dememiş sonraki genel cümlesi için demiş..
  • MuhammetMuhammet1 sa önce
    Adam zaten intihar etmiş
  • TuranTuran1 sa önce
    Hangi vatan haini .....polisimizişehitettiidamderhalgelmelikimsenin yaptığı yanına kar kalmayacakartıkaskerpolissivildemeden katkediliyor yazık ya
Bugünkü Akit

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