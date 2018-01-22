Adliye lojmanı önüne bombalı aracı bırakan şüpheli yakalandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, adliye lojmanı önüne bombalı aracı park ederek kaçan şüphelinin Umut Deniz Şen olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı genişleten Başsavcılığın yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Şen'in, İstanbul'da olduğu belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Şen, Tunceli'ye gönderildi.

Emniyetteki işlemleri süren Şen'in, daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.