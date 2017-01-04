Adliye hâlâ böylelerine teslim!

Mübarek Ramazan ayında Taksim’de düzenlenen gay eyleminde “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” pankartı açarak Müslümanları provoke eden sapkınlar hakkında önceki hafta beraat kararı veren İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Onur Özsaraç’ın geçmişte de benzer skandallara imza attığı ortaya çıktı. Özsaraç’ın, Gezi kalkışmasında İstanbul’u savaş alanına çevirdikleri için yargılanan çapulcuları serbest bırakan, karikatüründe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakaret eden Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart’a ise ilk celsede beraat veren hakim olduğu belirlendi. Özsaraç’ın Twitter paylaşımları da skandallarla dolu.

SAPKINLARI VE ÇAPULCULARI MİLLETİN ARASINA SALAN HAKİM

28 Haziran 2015’te Taksim’de düzenlenen sapkınlar yürüyüşünde açtıkları İslam’a hakaret pankartı nedeniyle yargılanan Muhittin Gönenç Hacaloğlu, Hacer Ceren Köseoğlu ve Guris Özen’e beraat veren hakim Onur Özsaraç’ın, yine Taksim’de düzenlenen Batı destekli Gezi kalkışmasında ortalığı savaş alanına çeviren, polis araçlarını yakıp-yıkan,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine yönelik galiz küfürler içeren sözleri duvarlara yazan, bankamatikleri kundaklayan çapulcuları da serbest bıraktığı belirlendi. Aralarında Gezi provokatörlerinden Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Ayşe Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun da bulunduğu 26 sanık hakkında beraat kararı veren hakim Özsaraç’ın gerekçeli kararında da tuhaf ifadelere yer verdiği bildirildi.

İZİNSİZ EYLEME BÖYLE MEŞRUİYET KAZANDIRDI

Çapulcuları toplumun arasına salan beraat kararına ilişkin Özsaraç’ın gerekçeli kararında “Türkiye’de toplantı ve gösteri yapma bildirim sistemine tabii tutulmuştur. AİHM içtihatlarına göre barışçıl bir gösteri yapmak için önceden izin almak veya bildirimde bulunmak gerekmemektedir. Buna karşın bir gösterinin veya yürüyüşün izne veya bildirime bağlanması başlı başına sözleşmenin 11. maddesine aykırı değildir. AİHS’nin 11. Maddesi “Herkesin barışçıl olarak toplama hakkına sahip” olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla barışçıl olmayan ve şiddet içeren silahlı bir toplantı veya gösteri yürüyüşü sözleşmenin 11. maddesi anlamında korunmamaktadır” denildi. Kararda ayrıca polisin çapulculara şiddet uyguladığı iddia edilerek Geziciler adeta aklandı.

CUMHURBAŞKANI’NA HAKARETE TEK CELSEDE BERAAT VERMİŞ

Ramazan ayında İslam’a sövücü pankartlar açan ve Gezi kalkışmasına katılan militanlara beraat veren hakim Özsaraç’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakaretler içeren karikatürü nedeniyle hakkında dava açılan Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart’ı da akladığı bildirildi. Onur Özsaraç’ın, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan yargılanan Kart’a ilk celsede beraat vererek hakaretlerini sürdürmesine olanak sağladığı kaydedildi. Hakim Özsaraç’ın serbest bıraktığı Kart, 5 Kasım 2016’da “silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunmak” gerekçesiyle tutuklandı.

FETÖ’CÜ LAÇİNER’İN ‘PARALEL’ SAVUNMASI HAKİM ÖZSARAÇ’IN TWITTER’INDA!

Hukuk tarihine geçecek kararlara imza atan Onur Özsaraç’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar da tam anlamıyla skandal. Özsaraç’ın, 6 Aralık 2015’te Twitter üzerinden yaptığı bir alıntı paylaşımında “Bir adam dinden diyanetten fazla bahsetti mi bir b*kluğu vardır.” sözlerini sarf ettiği belirlendi. PKK/PYD’ye “terör örgütü” diyemeyen, DHKP-C militanlarını bünyesinde muhabir olarak barındıran Odatv sitesinden sık sık alıntılar yaptığı görülen Özsaraç’ın, 5 Eylül 2015’te FETÖ’cü eski rektör Sedat Laçiner’den paylaşım yaptığı tespit edildi. Hakim Onur Özsaraç’ın, FETÖ’cü Laçiner’den aktardığı sözler tam olarak şöyle: “Eğer bugünlerde ‘ajan, paralel, casus, hain’ yaftası yediyseniz üzülmeyin, doğruları söylüyorsunuz demektir!” Özsaraç’ın alıntıladığı Laçiner, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 23 Temmuz’da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

2017 TÜRKİYE’SİNDE HALA BU YARGIÇLAR MI OLACAK

Verdiği kararlar ve yaptığı sosyal medya paylaşımları büyük skandallar içeren İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Onur Özsaraç büyük tepki çekti. Yeni Türkiye’nin temellerinin atılacağı 2017 Türkiye’sinde hala böylesi yargı mensuplarının adliyelerde görev yapıyor olmasının hukuka olan güveni zedeleyeceği ifade ediliyor.

FARUK ARSLAN

