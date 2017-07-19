Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adli tatil yarın başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlıyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:52
Adli tatil yarın başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çeşitli mahkemelerde başlayan çok sanıklı davalara ise adli tatil boyunca devam edilecek.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde de nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Adli tatil 31 Ağustos 2017'te sona erecek.

FETÖ'nün darbe girişimi davaları devam edecek

Ankara Adliyesindeki çeşitli mahkemelerde görülmeye başlanan FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin çok sanıklı davalar ise adli tatil boyunca sürecek, bazı yeni davalar da görülmeye başlanacak.

Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı davaya 24 Temmuz'da devam edilecek.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştığı iddia edilen 5'i sivil 16 sanığın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava ise 17 Ağustos'ta devam edecek.

Akıncı Üssü davası 1-29 Ağustos arası görülecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 sanıklı davaya ise Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Ağustos'ta başlanacak. Duruşmalar, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

Darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına da Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki duruşma salonunda 31 Temmuz'da başlanacak. Duruşmalar, 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

Aralarında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Ağustos'ta başlanacak.


Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:52
  1. Akıncı Hava Üssü
  2. Adli tatil
  3. FETÖ
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailin çıkarları için ABD İle her şeyi yaptık
    1. İsrailin çıkarları için ABD İle her..
    2. 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı..
    3. Taliban güçlerinin ilerleyişi sürüyor
    4. Kan donduran cinayet
    5. Başakşehir'den bir transfer daha
    6. Öldürüldüğü sanılan kadın duruşmaya..
    7. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görevi..
    8. Türkiye'den dönmek isteyen General'e..
    9. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye küstah..
    10. Çanakkale'de Birinci Dünya Savaşı'ndan..
    11. Aracın sürüklenmesi için kaç santim su..
    12. 'Reis benim' diyerek kovmuştu! Yenisi..
    13. İş dünyasından yeni kabine açıklamaları
    14. ÖSO, Rejimi Grat füzeleriyle vurdu
    15. Mescid-i Aksa'daki skandala tepki..
    16. Taklalar atarak hurdaya dönen bu..
    17. Soydaş öğrenciler Türkiye'de Kur'an..
    18. Bursa ovasında dolunun verdiği zarar..
    19. Lübnan ordusu Suriye sınırında..
    20. Ahşap ev alev alev yandı
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı