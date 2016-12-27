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Adıyamanlılar Vakfı'nın Halep'e Yönelik Düzenlediği 19 Tır Dolusu Gıda Yardım töreni

Adıyamanlılar Vakfı'nın öncülüğünde hayırsever İş adamlarının desteği ile toplanan 19 Tır dolusu Gıda yardımı Bağcılar Ve Esenler Belediyesi Aracılığı ile Halep’teki kardeşlerimize ulaştırmak için 27 Aralık Salı günü Vakfımızın Genel Merkezi önünde Saat 11: 00 de uğurlama töreni düzenlenecektir.

Adıyamanlılar Vakfı'nın Halep'e Yönelik Düzenlediği 19 Tır Dolusu Gıda Yardım töreni
Eklenme: 27 Aralık 2016, 12:22
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Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman ÇAĞIRICI ve Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik GÖKSU’ nun da teşrif edeceği uğurlama törenine sizleride bekleriz.

Ramazan AKSOY

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı

 
EtiketlerAdıyamanlılar Vakfı
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