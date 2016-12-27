Adıyamanlılar Vakfı'nın Halep'e Yönelik Düzenlediği 19 Tır Dolusu Gıda Yardım töreni

Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman ÇAĞIRICI ve Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik GÖKSU’ nun da teşrif edeceği uğurlama törenine sizleride bekleriz.
Ramazan AKSOY
Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı
Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman ÇAĞIRICI ve Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik GÖKSU’ nun da teşrif edeceği uğurlama törenine sizleride bekleriz.
Ramazan AKSOY
Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı
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