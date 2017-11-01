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Adıyaman’da yunus timlerinden madde bağımlılarına anlamlı uyarı

Bir park içerisinde madde bağımlısı çocuklarla karşılaşan yunus polisleri, çocukları madde konusunda uyarılarda bulunup evlerine bıraktı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:52
Adıyaman’da yunus timlerinden madde bağımlılarına anlamlı uyarı

Yavuz Selim Mahallesinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, Keloğlan Parkı içerisinde 3 yaşı küçük çocuğun madde kullandığını görerek çocukların yanına gitti. Çocukların ellerindeki maddeleri alıp imha eden yunus polis ekipleri, maddenin zararları hakkında çocukları uyardı.

Yunus polis ekipleri madde kullanan kişinin sağlık anlamında kendisine ve çevresine verdiği zarar, bağımlının maddeyi alabilmek için yaptığı olaylar ve olay sonrası pişmanlıklarından çocuklara bahsetti. Yunus polis ekiplerinin çocuklarla samimi konuşması ve maddenin zararlarını anlatması sonrası yaşı küçük çocuklar bir daha madde kullanmayacaklarını, kullananları da uyaracaklarına dair söz verdiler.

Madde kullanan 3 çocuğu uyaran ve kendilerinden söz alan yunus polis ekipleri daha sonra 3 çocuğu evlerine bıraktı. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:52
  1. Adıyaman
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